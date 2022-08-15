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    • Казахстанские боксеры узнали свои позиции в обновленном рейтинге WBC

    15 Августа 2022 12:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Всемирный боксерский совет (WBC) обновил ежемесячные рейтинги боксеров во всех весовых категориях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Позиции казахстанцев выглядят следующим образом:

    В супертяжелом весе Жан Кособуцкий, владеющий титулом WBC International, остался на 12-м месте.

    В первой тяжелой категории Камшыбек Кункабаев поднялся с 36-го на 34-е место. Серик Мусадилов вошел в рейтинг под 40-м номером.

    Во втором среднем дивизионе Айдос Ербосынулы и Али Ахмедов соответственно сохранили 19-е и 20-е места.

    Мейирим Нурсултанов остался на восьмой позиции в среднем весе.

    Садриддин Ахмедов, занимавший 28-е место в рейтинге первой средней категории, исключен из табеля о рангах.

    Полусредневес Данияр Елеусинов откатился на одну позицию вниз и стал 22-м. Талгат Шайкен также потерял одну строчку, заняв 33-е место.

    Батыр Джукембаев остался 25-м в рейтинге первого полусреднего дивизиона.


    Фото:sports.kz
    #Спорт #Бокс
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