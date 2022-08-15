Казахстанские боксеры узнали свои позиции в обновленном рейтинге WBC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Всемирный боксерский совет (WBC) обновил ежемесячные рейтинги боксеров во всех весовых категориях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Позиции казахстанцев выглядят следующим образом:
В супертяжелом весе Жан Кособуцкий, владеющий титулом WBC International, остался на 12-м месте.
В первой тяжелой категории Камшыбек Кункабаев поднялся с 36-го на 34-е место. Серик Мусадилов вошел в рейтинг под 40-м номером.
Во втором среднем дивизионе Айдос Ербосынулы и Али Ахмедов соответственно сохранили 19-е и 20-е места.
Мейирим Нурсултанов остался на восьмой позиции в среднем весе.
Садриддин Ахмедов, занимавший 28-е место в рейтинге первой средней категории, исключен из табеля о рангах.
Полусредневес Данияр Елеусинов откатился на одну позицию вниз и стал 22-м. Талгат Шайкен также потерял одну строчку, заняв 33-е место.
Батыр Джукембаев остался 25-м в рейтинге первого полусреднего дивизиона.
Фото:sports.kz