15 Августа 2022 12:41

Казахстанские боксеры узнали свои позиции в обновленном рейтинге WBC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Всемирный боксерский совет (WBC) обновил ежемесячные рейтинги боксеров во всех весовых категориях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Позиции казахстанцев выглядят следующим образом:

В супертяжелом весе Жан Кособуцкий, владеющий титулом WBC International, остался на 12-м месте.

В первой тяжелой категории Камшыбек Кункабаев поднялся с 36-го на 34-е место. Серик Мусадилов вошел в рейтинг под 40-м номером.

Во втором среднем дивизионе Айдос Ербосынулы и Али Ахмедов соответственно сохранили 19-е и 20-е места.

Мейирим Нурсултанов остался на восьмой позиции в среднем весе.

Садриддин Ахмедов, занимавший 28-е место в рейтинге первой средней категории, исключен из табеля о рангах.

Полусредневес Данияр Елеусинов откатился на одну позицию вниз и стал 22-м. Талгат Шайкен также потерял одну строчку, заняв 33-е место.

Батыр Джукембаев остался 25-м в рейтинге первого полусреднего дивизиона.

Фото:sports.kz