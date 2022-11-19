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    Казахстанские боксеры узнали свои позиции в обновленном рейтинге IBF

    19 Ноября 2022, 12:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международная боксерская федерация (IBF) выпустила обновленную версию рейтинга боксеров всех весовых категорий. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Позиции казахстанцев:

    Во втором среднем весе Али Ахмедов остался на шестом месте. Чемпионом мира в этом дивизионе является мексиканец Сауль «Канело» Альварес, а возглавляет рейтинг британский боец Уильям Скалл. Вторая строчка вакантна, на третьей позиции — американец Калеб Плант.

    В средней категории, где чемпионский титул принадлежит Геннадию Головкину, Мейирим Нурсултанов сохранил восьмую строчку. Топ-3 рейтинга составляют Эскива Фалькао из Бразилии, австралиец Майкл Зерафа и представитель Мексики Хайме Мунгия.

    Во втором полулегком весе Султан Заурбек по-прежнему занимает 13-ю позицию. Чемпион мира - Шавкат Рахимов из Таджикистана, а наивысшим претендентом является француз Самир Зиани, занимающий третью строчку.


    Фото из открытых источников
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