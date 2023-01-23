Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.55 eur/kzt 500.85

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.2
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Казахстанские боксеры узнали соперников по финалу ЧА-2023 до 22 лет

    23 Января 2023, 21:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Стали известны соперники казахстанцев по финальным боям на чемпионате Азии до 22 лет в Бангкоке (Таиланд), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В финале турнира мужская сборная Казахстана будет представлена шестью спортсменами: Санжар Ташкенбай (48 кг), Нурсултан Алтынбек (54 кг) и Махмуд Сабырхан (57 кг), Абзал Серик (67 кг), Сабыржан Аккалыков (71 кг) и Диас Молжигитов (75 кг).

    Ниже представлены их соперники по финалу.

    48 кг. Санжар Ташкенбай — Шодиержон Меликузиев (Узбекистан);

    54 кг. Нурсултан Алтынбек — Флинт Джара (Филиппины);

    57 кг. Махмуд Сабырхан — Саравут Суктхет (Таиланд);

    67 кг. Абзал Серик — Бехзод Хамидов (Узбекистан);

    71 кг. Сабыржан Аккалыков — Нурислом Исмоилов (Узбекистан);

    75 кг. Диас Молжигитов — Алохон Абдуллаев (Узбекистан).

    Ранее сообщалось, что Абзал Серик вышел в финал турнира и будет претендовать на «золото» континентального первенства. Диас Молжигитов вышел в финал континентального первенства и будет биться за «золото». Сабыржан Аккалыков вышел в финал чемпионата Азии и поборется там за золотую медаль. Трое казахстанцев прошли в финал чемпионата Азии-2023 по боксу до 22 лет.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Молодежь Бокс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Чемпион Казахстана вышел в финал ЧА-2023 до 22 лет по боксу
    Чемпион мира из Казахстана вышел в финал ЧА-2023 по боксу до 22 лет
    Казахстан получил четвертого финалиста ЧА-2023 до 22 лет по боксу
    Капитан сборной Казахстана продолжит карьеру в «Ордабасы»
    Популярное
    1 Какой будет погода в Казахстане в феврале
    2 Легализация иностранных авто стартовала в Казахстане
    3 Казахстанцы завоевали 11 медалей на Универсиаде-2023
    4 Стали известны соперницы казахстанок в финале ЧА-2023 до 22 лет по боксу
    5 Руководителя департамента Минобороны РК подозревают в получении взятки в сумме $20 000
    Новости партнеров