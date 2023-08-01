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    Казахстанские боксеры узнали позиции в обновленном рейтинге WBA

    1 Августа 2023, 14:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала обновленную версию рейтингов бойцов во всех весовых категориях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Позиции боксеров из Казахстана:

    В супертяжелом весе Иван Дычко остался десятым, а Жан Кособуцкий - 14-м. «Суперчемпионом» мира WBA в этой категории является Александр Усик из Украины, а топ-3 составляют американец Деонтей Уайлдер, Мартин Баколе из ДР Конго и британский боксер Энтони Джошуа.

    В первой тяжелой категории Серик Мусадилов по-прежнему занимает 15-ю строчку. Чемпионский титул принадлежит французу Арсену Гуламиряну, первая строчка — у кубинского боксера Юниэля Дортикоса, за ним идет россиянин Алексей Егоров и другой кубинец Майк Перес.

    Бек Нурмаганбет потерял одну позицию в рейтинге второго среднего веса, став десятым. Абсолютным чемпионом мира в категории является Сауль «Канело» Альварес из Мексики, а в топ-3 располагаются Деметриус Андраде (США), Эрик Базинян (Канада) и Кристиан Мбилли (Франция).

    Султан Заурбек поднялся с десятой на седьмую строчку в табеле о рангах второго полулегкого веса. Титул чемпиона мира WBA в этом дивизионе принадлежит доминиканцу Эктору Луису Гарсие, а лидерами рейтинга являются Ламонт Роуч-младший из США, представитель Грузии Отар Эраносян и ирландец Джоно Кэрролл.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Бокс
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