Казахстанские боксеры узнали позиции в обновленном рейтинге WBA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирная боксерская ассоциация (WBA) опубликовала актуальную версию рейтингов представителей всех весовых категорий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Представляем Вашему вниманию позиции боксеров из Казахстана:

Супертяжеловес Жан Кособуцкий остался на десятой строчке. Первое место занимает британец Даниэль Дюбуа, второй — Майкл Хантер из США, замыкает тройку лидеров финский спортсмен Роберт Хелениус. Чемпион мира WBA Super в этом весе — украинец Александр Усик.

В первом тяжелом дивизионе Камшыбек Кункабаев поднялся с десятого на девятое место, Серик Мусадилов также отыграл одну строчку, став 12-м. ТОП-3 составляют Юниэль Дортикос (Куба), Алексей Егоров (Россия) и Баду Джек (Швеция). Основным чемпионским поясом владеет француз Арсен Гуламирян.

Во второй средней категории казахстанцы не изменили своего положения: Айдос Ербосынулы возглавляет рейтинг, а владеющий титулом WBA International Бек Нурмаганбет занимает 12-ю строку. На втором месте — россиянин Федор Чудинов, замыкает ТОП-3 американский боксер Калеб Плант. Титул WBA Super принадлежит Саулю «Канело» Альваресу из Мексики.

В среднем весе Жанибек Алимханулы после победы нокаутом над французом Хассаном Ндамом Нжикамом вошел в ТОП-15 под восьмым номером. Первое место занимает британец Крис Юбэнк-младший, за ним следуют Хайме Мунгия из Мексики и россиянин Магомед Мадиев. «Суперчемпион» — Риота Мурата (Япония).

В первом среднем дивизионе Садриддин Ахмедов опустился с 13-го на 14-е место. Лидерами дивизиона является француз Мишель Соро, узбекский боксер Исраил Мадримов и испанец Керман Лехаррага. Титулом WBA Super обладает Джермелл Чарло из США.

Султан Заурбек по-прежнему располагается на 13-й отметке в рейтинге второго полулегкого веса. Лидером является представитель США Крис Колберт, за ним следуют ирландский боксер Джоно Кэррол и россиянин Марк Урванов. «Суперчемпион» мира в данной категории отсутствует, «регулярным» поясом владеет Рохер Гутьеррес из Венесуэлы.

Обладатель титула WBA International во втором легчайшем дивизионе Евгений Павлов остался седьмым. На первом месте располагается Ронни Риос из США, за ним следуют армянин Азат Оганесян и другой американец Даниэль Роман. Основным чемпионским титулом владеет узбекский боксер Муроджон Ахмадалиев.