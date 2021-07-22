Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Казахстанские боксеры узнали первых соперников на Олимпиаде в Токио

    22 Июля 2021, 20:03

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Сегодня, 22 июля, в Токио состоялась жеребьевка в соревнованиях по боксу. По ее итогам казахстанские боксеры узнали имена первых соперников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Первым на ринг выйдет Серик Темиржанов (до 57 килограммов). 24 июля он будет биться с Роланом Гарос (Венгрия).

    Закир Сафиуллин (до 63 килограммов) сразится с Лиодан Пезо из Перу. Бой намечен на 25 июля. На следующий день Сакен Бибосынов (до 52 килограммов) сразится с Янкиелем Риверой (Пуэрто-Рико).

    Василий Левит (до 91 килограмма) первый бой проведет против Эммануэля Рейес (Испания) 27 июля.

    Капитан команды Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма) выступит против Езри Рез Мустафы (Египет). Встреча пройдет 29 июля.

    Надежда Рябец (до 75 килограммов) стартовый бой 28 июля проведет против Тамары Тибелт (Канада).

    Соперники Абылайхана Жусупова (до 69 килограммов), Абильхана Аманкула (до 75 килограммов), Бекзада Нурдаулетова (до 81 килограмма) определятся позже.

    Ранее стало известно с кем будут бороться за олимпийские медали казахстанские таеквондисты Жансель Дениз и Руслан Жапаров.

    Также стало известно расписание соревнований казахстанских дзюдоистов на Олимпиаде.

    Напомним, XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Сборная Казахстана имеет 97 лицензий по 27 видам спорта. 16 июля основная часть казахстанской команды олимпийцев отправилась в Японию. Первым рейсом из Алматы вылетели 128 человек: спортсмены, тренеры, врачи, члены комплексно-научных групп, сотрудники Миссии Казахстана на Олимпиаде.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Олимпиада
    Новости по теме
    Новости по теме
    Александр Бублик оформил разгром на турнире в Германии
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей