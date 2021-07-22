Казахстанские боксеры узнали первых соперников на Олимпиаде в Токио

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Сегодня, 22 июля, в Токио состоялась жеребьевка в соревнованиях по боксу. По ее итогам казахстанские боксеры узнали имена первых соперников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Первым на ринг выйдет Серик Темиржанов (до 57 килограммов). 24 июля он будет биться с Роланом Гарос (Венгрия).

Закир Сафиуллин (до 63 килограммов) сразится с Лиодан Пезо из Перу. Бой намечен на 25 июля. На следующий день Сакен Бибосынов (до 52 килограммов) сразится с Янкиелем Риверой (Пуэрто-Рико).

Василий Левит (до 91 килограмма) первый бой проведет против Эммануэля Рейес (Испания) 27 июля.

Капитан команды Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма) выступит против Езри Рез Мустафы (Египет). Встреча пройдет 29 июля.

Надежда Рябец (до 75 килограммов) стартовый бой 28 июля проведет против Тамары Тибелт (Канада).

Соперники Абылайхана Жусупова (до 69 килограммов), Абильхана Аманкула (до 75 килограммов), Бекзада Нурдаулетова (до 81 килограмма) определятся позже.

Ранее стало известно с кем будут бороться за олимпийские медали казахстанские таеквондисты Жансель Дениз и Руслан Жапаров.

Также стало известно расписание соревнований казахстанских дзюдоистов на Олимпиаде.

Напомним, XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Сборная Казахстана имеет 97 лицензий по 27 видам спорта. 16 июля основная часть казахстанской команды олимпийцев отправилась в Японию. Первым рейсом из Алматы вылетели 128 человек: спортсмены, тренеры, врачи, члены комплексно-научных групп, сотрудники Миссии Казахстана на Олимпиаде.