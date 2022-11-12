Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Казахстанские боксеры проведут девять финальных боев за «золото» чемпионата Азии

    12 Ноября 2022, 09:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В субботу, 12 ноября, на чемпионате Азии-2022 по боксу в Аммане (Иордания) пройдут финальные бои у мужчин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Мужская сборная Казахстана представлена в финале ЧА-2022 девятью боксерами: Санжар Ташкенбай (48 кг), Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг), Нурканат Райыс (75 кг), Айбек Оралбай (92 кг) и Камшыбек Кункабаев (+92 кг). Прямая трансляция боев начнется в 16:00 по астанинскому времени.

    Пять казахстанских боксеров сразятся в с представителями Узбекистана.

    Список финальных боев казахстанцев выглядит так:

    48 кг. Санжар Ташкенбай (Казахстан) — Аратаке Кадзума (Япония);

    51 кг. Сакен Бибосынов (Казахстан) — Хасанбой Дусматов (Узбекистан);

    54 кг. Махмуд Сабырхан (Казахстан) — Карло Паалам (Филиппины);

    57 кг. Серик Темиржанов (Казахстан) — Абдумалик Халоков (Узбекистан);

    67 кг. Дулат Бекбауов (Казахстан) — Бунджонг Синсири (Таиланд);

    71 кг. Асланбек Шымбергенов (Казахстан) — Зеяд Ишайш (Иордания);

    75 кг. Нурканат Райыс (Казахстан) — Саиджамшид Джафаров (Узбекистан);

    92 кг. Айбек Оралбай (Казахстан) — Мадияр Сайдрахимов (Узбекистан);

    +92 кг. Камшыбек Кункабаев (Казахстан) — Лазизбек Муллажонов (Узбекистан).

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Иордания Бокс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Александр Бублик оформил разгром на турнире в Германии
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге