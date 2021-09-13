Казахстанские боксеры одолели всех соперников и завоевали титулы WBA на «Битве кочевников»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане прошел вечер профессионального бокса «Битва кочевников», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Ниже представлены результаты всех боев.

Данила Семенов (Казахстан, 4-0, 2 КО) — Викапита Мероро (Намибия, 30-11, 15 КО) — победа Семенова единогласным решением судей



Евгений Павлов (Казахстан, 5-0, 4 КО) — Айзек Сэки (Гана, 25-2-1, 20 КО) — победа Павлова техническим нокаутом в четвертом раунде.



Фируза Шарипова (Казахстан, 14-1, 8 КО) — Любовь Белякова (Россия, 0-1) — победа Шариповой нокаутом во втором раунде.



Бек Нурмаганбет (Казахстан, 5-0, 3 КО) — Бруно Сандоваль (Мексика, 21-5-1, 17 КО) — победа Нурмаганбета нокаутом в первом раунде



Айдос Ербосынулы (Казахстан, 16-0, 11 КО) — Леннокс Аллен (Гайана, 22-2-1, 14 КО) — победа Ербосынулы нокаутом в десятом раунде.



Добавим, что Евгений Павлов и Бек Нурмаганбет завоевали вакантные пояса чемпионов WBA International, а Айдос Ербосынулы стал претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA.