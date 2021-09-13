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    21:10, 12 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанские боксеры одолели всех соперников и завоевали титулы WBA на «Битве кочевников»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане прошел вечер профессионального бокса «Битва кочевников», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Ниже представлены результаты всех боев.
    Данила Семенов (Казахстан, 4-0, 2 КО) — Викапита Мероро (Намибия, 30-11, 15 КО) — победа Семенова единогласным решением судей


    Евгений Павлов (Казахстан, 5-0, 4 КО) — Айзек Сэки (Гана, 25-2-1, 20 КО) — победа Павлова техническим нокаутом в четвертом раунде.


    Фируза Шарипова (Казахстан, 14-1, 8 КО) — Любовь Белякова (Россия, 0-1) — победа Шариповой нокаутом во втором раунде.


    Бек Нурмаганбет (Казахстан, 5-0, 3 КО) — Бруно Сандоваль (Мексика, 21-5-1, 17 КО) — победа Нурмаганбета нокаутом в первом раунде


    Айдос Ербосынулы (Казахстан, 16-0, 11 КО) — Леннокс Аллен (Гайана, 22-2-1, 14 КО) — победа Ербосынулы нокаутом в десятом раунде.


    Добавим, что Евгений Павлов и Бек Нурмаганбет завоевали вакантные пояса чемпионов WBA International, а Айдос Ербосынулы стал претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA.

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