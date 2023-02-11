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    Казахстанские боксерши завоевали два «золота» на турнире в Венгрии

    11 Февраля 2023, 08:06

    ДЕБРЕЦЕН. КАЗИНФОРМ - Женская сборная Казахстана по боксу завершила выступление на международном турнире памяти Иштвана Бочкаи в Дебрецене (Венгрия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В финале Казахстан представляли три спортсменки: Римма Волосенко (60 кг), Лаура Есенкелди (63 кг) и Валерия Аксенова (+81 кг).

    Римма Волосенко должна была драться с представительницей Словакии Мирославой Единаковой, но выиграла «золото» без боя: соперница казахстанки не вышла на ринг. Лаура Есенкелди встретилась с англичанкой Ханной Робинсон и победила ее раздельным решением судей. В заключительном финальном поединке Валерия Аксенова сразилась с полькой Агатой Качмарской и уступила ей единогласным решением судей, став серебряной призеркой соревнований.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Венгрия Бокс
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