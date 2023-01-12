Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.58 eur/kzt 497.92

    rub/kzt 6.83 cny/kzt 68.62
Прогноз погоды
Астана-14-16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Казахстанские биатлонисты выступили на этапе Кубка мира в Германии

    12 Января 2023, 20:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мужская команда Казахстана приняла участие в индивидуальной гонке этапа Кубка мира по биатлону, проходящего в Рупольдинге (Германия). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Всего на старт вышли три казахстанца. Лучшим в составе команды оказался Владислав Киреев, занявший 85 место. Данил Белецкий финишировал на 87 месте, а Сергей Сирик - на 92-м.

    Победу одержал норвежец Йоханесс Бе. Второе место осталось за Ветле Кристиансоном (Норвегия). Словенец Яков Фак показал третий результат.

    Фото: olympic.kz
    Спорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    «Барыс» проиграл «Нефтехимику» в Астане
    Геннадий Головкин получил новый вызов
    «Барыс» сыграет с одним из прямых конкурентов за попадание в плей-офф КХЛ
    Промоутер Том Леффлер раскрыл планы Геннадия Головкина
    Популярное
    1 Кайрат Тастекеев станет сенатором от Абайской области: предварительные итоги ЦИК
    2 Выборы депутатов Сената Парламента стартуют в Казахстане
    3 Шакарым Буктугутов станет сенатором от Восточно-Казахстанской области: предварительные итоги ЦИК
    4 Подведены предварительные итоги выборов депутатов Сената Парламента
    5 Жанна Асанова станет сенатором от Алматы: предварительные итоги ЦИК
    Новости партнеров