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    Казахстанские биатлонисты стартовали на этапе Кубка мира в Финляндии

    30 Ноября 2022, 16:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Контиолахти (Финляндия) стартовал первый этап Кубка мира по биатлону. В рамках соревнований состоялась мужская индивидуальная гонка на 20 километров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Лучший результат в команде Казахстана показал Владислав Киреев. Он финишировал на 71 месте. Александр Мухин показал 79-й результат, Сергей Сирик — 96-й.

    Победу одержал швед Мартин Понсилуома. Второе место у Никласа Хартвига (Швейцария). Третьим финишировал немец Дэвид Зобель.


    Фото: olympic.kz
    Спорт Финляндия
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