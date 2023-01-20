Казахстанские биатлонисты остались без медалей после триумфа в спринте на Универсиаде-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На Универсиаде-2023 в Лэйк-Плэсид (США) у биатлонистов прошла гонка преследования на 12,5 км, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстан представляли Бекентай Турлубеков, Александр Мухин, Кирилл Бауэр и Вадим Куралес. Лучшим из них стал Кирилл Бауэр — он финишировал на пятом месте. «Золото» выиграл американский биатлонист Бьорн Уэстервелт, серебряную медаль завоевал украинец Дмитрий Грущак, бронзовым призером стал поляк Войцех Яник.

Биатлон. Мужчины

Гонка преследования. 12,5 км.

1. Бьорн Уэстервелт (США) — 35:38.3 (1+2+1+0)

2. Дмитрий Грущак (Украина) — +48.0 (0+0+0+1)

3. Войцех Яник (Польша) — +1:08.1 (0+2+1+1)

5. Кирилл Бауэр (Казахстан) — +1:18.6 (0+0+2+2)

6. Александр Мухин (Казахстан) — +1:48.2 (1+1+1+2)

9. Вадим Куралес (Казхастан) — +2:06.3 (2+0+2+2)

14. Бекентай Турлубеков (Казахстан) — +3:27.6 (2+1+1+2)



Фото: sports.kz



