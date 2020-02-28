Казахстанские банки не получат бюджетные средства для покрытия своих потенциальных рисков – Олег Смоляков

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские банки не получат бюджетные средства для покрытия своих потенциальных рисков. Об этом на пресс-конференции, посвященной итогам оценки качества активов БВУ, сообщил первый заместитель председателя Агентства РК по развитию и регулированию финансового рынка Олег Смоляков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он отметил, что финансовый регулятор совместно с Национальным банком по результатам оценки качества активов (ОКА) с учетом переоценки стоимости активов по всем банкам, в соответствии с пруденциальными требованиями по капиталу принял ряд мер для того, чтобы обеспечить полное покрытие уже в 2020 году потенциальных рисков по банкам.

«Правительством, Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка, в рамках реализуемой Программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора, принятой Национальным банком в июне 2017 года, определен дополнительный инструмент защиты активов (Asset protection scheme) в виде платной гарантии Фонда проблемных кредитов. Инструмент защиты активов предоставляет банкам – участникам данной Программы, которые принимают на себя обязательства по докапитализации и ограничению рисков, возможность реализовать все необходимые меры по улучшению качества активов, с учетом результатов AQR», - сказал он.

По его словам, подобные инструменты защиты активов были применены в таких странах как Великобритания и Испания.

«В соответствии с поручением Президента Республики Казахстан K.Токаева, данным в рамках расширенного заседания Правительства РК 24 января 2020 года, покрытие потенциальных рисков будет проведено со стороны банков и акционеров без использования бюджетных средств и на платной основе. Создание буфера капитала банков будет проведено со стороны самих банков и акционеров в рамках действующей Программы повышения финансовой устойчивости с использованием инструмента защиты активов и установлением жестких требований к банкам и акционерам», - заявил он.

Олег Смоляков добавил, что предусматривается докапитализация банков в течение 3 месяцев за счет средств акционеров в размере не менее 50% от разницы между итогами AQR и объемом провизий, которые банки формируют в рамках Программы повышения финансовой устойчивости.

«Предоставление Фондом проблемных кредитов Министерства финансов безденежной платной гарантии на 5 лет. Гарантия является неденежным механизмом, предоставляемым банкам, участникам Программы повышения финансовой устойчивости, на платной основе 3% в годовом выражении. Гарантия признается по МСФО как инструмент, обеспечивающий покрытие потенциальных рисков снижения стоимости активов на балансах банков. Гарантия позволит завершить реализацию Программы повышения финансовой устойчивости, обеспечить более высокое покрытие активов провизиями и (или) капиталом. Гарантия на сумму не более 117 млрд. тенге предоставляет возможность акционерам самостоятельно закрыть оставшиеся риски. Более того, в рамках данной программы бюджет получает дополнительный доход за счёт акционеров банков», - добавил О. Смоляков.

Отметим, что независимую оценку качества активов банковского сектора (AQR) страны провели по инициативе Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. Так, были проверены 14 банков второго уровня.

Проект был инициирован во втором квартале 2019 года по поручению Первого Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева от 30 января 2019 года и Президента Республики Казахстан K. Токаева от 24 апреля 2019 года. Ранее Олег Смоляков заявил, что риски для вкладчиков банков – участников AQR отсутствуют.



