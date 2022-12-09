Казахстанские банки могут осуществлять операции по российским картам «Мир»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК уведомило казахстанские банки о получении разрешения со стороны Минфина США на подключение к российской системе «Мир», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

«8 декабря 2022 года регуляторами было получено письмо от Управления по контролю за иностранными активами — подразделения Министерства финансов США (OFAC), в котором американское ведомство разъяснило, что не возражает против использования банковских карт системы «Мир» частными лицами, а именно гражданами, мигрировавшими из России в Казахстан для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность», - говорится в сообщении.

При этом, в письме отмечается, что операции с данной платежной системой останутся под особым контролем в целях недопущения ее использования для обхода антироссийских санкций.

Таким образом, казахстанские банки вправе принимать платежи, переводы по картам «Мир», а также осуществлять выдачу наличных денег посредством банкоматов для частных лиц.

Однако, решение о подключении к системе «Мир» казахстанские банки принимают самостоятельно на основе собственных стратегий развития и внутренних систем оценки рисков.





Фото: banki.ru



