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    Казахстанские банки могут осуществлять операции по российским картам «Мир»

    9 Декабря 2022, 15:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК уведомило казахстанские банки о получении разрешения со стороны Минфина США на подключение к российской системе «Мир», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства.

    «8 декабря 2022 года регуляторами было получено письмо от Управления по контролю за иностранными активами — подразделения Министерства финансов США (OFAC), в котором американское ведомство разъяснило, что не возражает против использования банковских карт системы «Мир» частными лицами, а именно гражданами, мигрировавшими из России в Казахстан для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность», - говорится в сообщении.

    При этом, в письме отмечается, что операции с данной платежной системой останутся под особым контролем в целях недопущения ее использования для обхода антироссийских санкций.

    Таким образом, казахстанские банки вправе принимать платежи, переводы по картам «Мир», а также осуществлять выдачу наличных денег посредством банкоматов для частных лиц.

    Однако, решение о подключении к системе «Мир» казахстанские банки принимают самостоятельно на основе собственных стратегий развития и внутренних систем оценки рисков.


    Фото: banki.ru
    Банки Минфин РК Россия США
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