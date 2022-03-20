Казахстанские банки имеют большой запас прочности – Мадина Абылкасымова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова заявила о большом запасе прочности казахстанских банков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на текущие вызовы, еще раз повторюсь, что казахстанские банки имеют значительный запас прочности, и нам очень важно на этом этапе создать условия для недопущения повторения реализации системных рисков в банковском секторе в будущем. В этих целях, с 2019 года мы перешли на систему риск-ориентированного надзора, которая позволяет оценивать финансовую устойчивость банков с точки зрения возможности покрытия как текущих кредитных рисков, так и потенциальных рисков, связанных с ухудшением внешней конъюнктуры», - сказала Мадина Абылкасымова в опубликованном на сайте агентства интервью.

По ее словам, важным событием для обеспечения прозрачности банковского сектора стало проведение независимой оценки качества активов банковского сектора (Asset Quality Review, AQR). Ценность проведенного AQR заключается, прежде всего, в существенной трансформации ключевых бизнес-процессов банков в отношении оценки и мониторинга кредитных рисков.

Ожидается, что в текущем году основные работы по совершенствованию системы оценки кредитоспособности заемщиков, в том числе в части оценки залогового имущества, будут завершены и полностью автоматизированы.

«Корректирующие меры по итогам AQR предусматривают приведение в соответствие с МСФО подходов к формированию провизий, повышение качества данных в банках, улучшение систем управления рисками и повышение ответственности акционеров за недобросовестную практику кредитования. В текущем году планируется завершить интеграцию в SREP инструментария регулярного AQR и надзорного стресс-тестирования», - отметила глава ведомства.

«В прошлом году мы провели пилотный проект по стресс-тестированию в отношении четырех банков. В текущем году начато стресс-тестирование банковского сектора по широкому перечню банков. Стресс-тестирование позволит выявить влияние текущих и других потенциальных шоков на балансы банков и принять меры по обеспечению необходимого запаса капитала для покрытия новых убытков», - заключила М. Абылкасымова.



