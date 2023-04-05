Казахстанские авиаперевозчики оштрафованы на 25 млн тенге за задержки и отмены рейсов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За 2022 год из 78,4 тысячи выполненных рейсов было отменено более 5 тысяч рейсов. Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Алмаз Ыдырысов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его данным, из них 2,1 тысячи рейсов были отменены по операционным причинам (политическая ситуация, безопасность полетов), 2,9 тысячи рейсов – по коммерческим причинам (низкая коммерческая загрузка, задержка поставки ВС).

Регулярность полетов в прошлом году составила 74%, в 2021 году данный показатель составлял 82%. Основными причинами задержек по итогам 2022 года стали: техническая причина (13%), обслуживание пассажиров, долгая выгрузка багажа и грузов (16 %), сложные погодные условия (8%), человеческий фактор – нехватка экипажа, ограничения службы органов воздушного движения, пограничный и таможенный контроль и другие (7%).

«Там, где признана вина авиаперевозчика, мы принимаем меры и привлекаем к административной ответственности. За 2022-2023 годы было наложено 9 административных штрафов на общую сумму 8 200 МРП (25,2 млн тенге)», - сказал вице-министр во время заседания в Сенате Парламента РК.



