Казахстанские авиакомпании обновили рекорд по доходам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По данным БНС АСПиР РК, в июле 2023 года доход предприятий воздушного транспорта составил 80,5 млрд тенге. Предыдущий максимум составлял 73,6 млрд тенге и был установлен в августе 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Тelegram-канал DATA HUB.

За 7 месяцев текущего года общие доходы компаний составили 418,1 млрд тенге против 276,8 млрд тенге за аналогичный период предыдущего года.

Главная причина роста – увеличение пассажиропотока (именно люди, а не грузы, приносят основной доход авиакомпаниям). В январе-июле 2023г. количество перевезенных пассажиров самолетами составило 7,3 млн человек – на 26,1% больше, чем годом ранее. Причем июль и тут стал рекордным – 1 млн 384,9 тыс пассажиров.

Вторая причина – рост цен. Услуги воздушного транспорта с начала 2023 года выросли в цене на 48,4%. Особенно ударными в этом плане выдались февраль (+21,5%) и апрель (+17,7%). Конкретно в июле стоимость услуг увеличилась на 4%.