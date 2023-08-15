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    Казахстанские авиакомпании обновили рекорд по доходам

    15 Августа 2023, 09:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По данным БНС АСПиР РК, в июле 2023 года доход предприятий воздушного транспорта составил 80,5 млрд тенге. Предыдущий максимум составлял 73,6 млрд тенге и был установлен в августе 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Тelegram-канал DATA HUB.

    За 7 месяцев текущего года общие доходы компаний составили 418,1 млрд тенге против 276,8 млрд тенге за аналогичный период предыдущего года.

    Главная причина роста – увеличение пассажиропотока (именно люди, а не грузы, приносят основной доход авиакомпаниям). В январе-июле 2023г. количество перевезенных пассажиров самолетами составило 7,3 млн человек – на 26,1% больше, чем годом ранее. Причем июль и тут стал рекордным – 1 млн 384,9 тыс пассажиров.

    Вторая причина – рост цен. Услуги воздушного транспорта с начала 2023 года выросли в цене на 48,4%. Особенно ударными в этом плане выдались февраль (+21,5%) и апрель (+17,7%). Конкретно в июле стоимость услуг увеличилась на 4%.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Экономика Авиация
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