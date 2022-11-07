Казахстанские аудиторы выходят на международный уровень

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По услугам аудита будет сформирован единый рынок в рамках ЕАЭС. Об этом сообщили в Министерстве финансов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с решением Высшего Евразийского экономического совета услуги в области аудита входят в перечень секторов услуг, по которым будет формирование единого рынка», - отметили в Минфине. Как пояснила директор департамента методологии бухгалтерского учета, аудита и оценки Министерства финансов РК Анар Калиева, это означает, что каждая из сторон - Республика Армения, Республика Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация - будет обязана предоставлять лицам другой стороны право на поставку и получение услуг на условиях национального режима и режима наибольшего благоприятствования, неприменения количественных и инвестиционных мер, без ограничений, изъятий и дополнительных требований.

«Надо понимать, что деятельность аудиторов напрямую влияет на инвестиционную привлекательность страны. Соглашением об осуществлении аудиторской деятельности, которое подписано президентами государств ЕАЭС 19 апреля 2022 года, регулируются в том числе вопросы допуска, ведения реестра, внешнего контроля качества. Одним из ключевых вопросов повышения конкурентоспособности аудиторских организаций является договоренность применения международных стандартов аудита, принимаемых Международной федерацией бухгалтеров, на всей территории ЕАЭС», - уточнила она.

Международные стандарты аудита приняты во многих странах мира, что способстует укреплению экономических отношений и интеграционному процессу.

«Следует отметить, что наша страна одна из первых стран СНГ перешла на международные стандарты аудита и финансовой отчетности. Аудиторской профессии в целом присущ дух сотрудничества и конкуренции, что помогает дальше совершенствовать отечественный аудит. Разные клиенты требуют разного подхода, и любой клиент (крупный и мелкий) заинтересован в аудиторской компании, достойно выполняющей свои функции и придерживающейся норм профессиональной этики. В этой связи международный рынок аудиторских услуг дает возможность развиваться как большим, так и маленьким организациям», - добавила Анар Калиева.



