Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.82 eur/kzt 489.75

    rub/kzt 5.46 cny/kzt 65.18
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Культура

    Казахстанские артисты выступили в главном концертном зале Брюсселя

    9 Апреля 2023, 14:54

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В пятницу во Дворце изящных искусств в Брюсселе состоялся концерт казахстанских музыкантов в составе фольклорно-этнографического ансамбля «Туран», тенора Медета Чотабаева, пианиста Дины Меирмановой и виолончелиста Талгара Толкынханулы, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В Посольстве РК в Бельгии отметили, что музыкальный вечер был приурочен к 30-летию дипломатических отношений между Казахстаном и Европейским Союзом и прошёл в рамках мирового турне отечественных артистов.

    Приветствуя музыкантов и гостей мероприятия, посол РК Маргулан Баймухан поблагодарил зрителей за искренний интерес к казахской культуре.

    Вечер казахстанских артистов собрал многочисленную аудиторию в главном концертном зале столицы Бельгии. Кроме того, казахстанский дипломат поздравил всех с наступающим праздником Пасхи и священным для мусульман месяцем Рамазан.

    Программа, насыщенная фольклорной музыкой под аккомпанемент таких старинных музыкальных инструментов, как қыл-қобыз, сыбызғы, даңғыра, шертер и сазсырнай, а также классическими произведениями Нургисы Тлендиева, Абая Кунанбайулы, Даулеткерея Шыгайулы, Джакомо Пуччини, Габриэля Форе, Эрнесто Де Куртиса и Стансилао Гастальдона, была тепло принята публикой, которая в конце вечера удостоила казахстанских артистов бурными овациями.

    Многие из гостей, а это – жители Брюсселя, деятели культуры, представители европейских и бельгийских государственных и общественных институтов – впервые услышали традиционную степную музыку и смогли лицезреть национальные казахские костюмы и инструменты.

    Особый интерес у слушателей вызвало исполнение артистами и самим автором представленного недавно нового произведения заслуженного деятеля Казахстана, пианиста и композитора Актоты Райымкуловой под названием «Перекрёстки» (Crossroads).

    В кулуарах концертного зала пришедшие зрители поделились своими впечатлениями.


    - Сегодня состоялся фантастический концерт. Мне понравилось сегодняшнее исполнение казахской этнической музыки. Это была демонстрация дружбы между казахстанским народом и Европой, сказал житель г.Брюсселя Йозеф Вайенберген.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    МИД РК Культура Евросоюз Бельгия Европа
    Новости по теме
    Новости по теме
    Национальная выставка Казахстана пройдет в Лувре
    Основатель ансамбля неслышащих танцоров Ольга Ростовщикова: Sensitiv - моя жизнь
    Европейцы запустили межпланетную станцию к Юпитеру
    Центр ремесленников и зал палеонтологии появились в Нацмузее РК
    Популярное
    1 Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
    2 О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
    3 Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
    4 Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
    5 На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
    Новости партнеров