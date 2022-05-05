Казахстанские артисты с успехом выступили в Узбекистане и Кыргызстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Артисты театра «Астана Опера» – солисты балета Анастасия Заклинская и Серик Накыспеков, ведущая солистка оперы Татьяна Вицинская и солист оперной труппы Саян Исин – произвели фурор, с большим успехом выступив с гастролями в ведущих театрах оперы и балета Узбекистана и Кыргызстана. Об этом передает МИА «Казинформ» соссылкой на пресс-службу театра.

22 апреля Анастасия Заклинская и Серик Накыспеков сорвали громкие аплодисменты ташкентской публики, исполнив главные партии Зобеиды и Золотого раба в зрелищном балете «Шехеразада» на музыку Н. Римского-Корсакова в хореографии М. Фокина на сцене Государственного академического Большого театра оперы и балета имени Алишера Навои.

В рамках VI Международного оперно-балетного фестиваля «Ташкентская весна» казахстанские солисты балета также представили узбекским любителям классического искусства образы Половчанки и Главного воина в «Половецких плясках» А. Бородина.

«Представлять родной театр, нашу труппу на других сценах – это большая честь и ответственность и мы тщательно готовились, приложили все силы, чтобы выступить на достойном уровне. В целом, гастрольные выступления имеют огромное значение в жизни каждого исполнителя, это и расширение кругозора, общение и обмен опытом с зарубежными коллегами. В этот раз мы выступали вместе с артистами балета театра имени Алишера Навои, и мне хочется сказать им большое спасибо за теплый прием и поддержку, а также выразить благодарность за приглашение главному балетмейстеру театра, народному артисту России Андрису Марисовичу Лиепе. Искренне надеюсь, что нам удалось порадовать жителей и гостей Ташкента», - сказала Анастасия Заклинская.





Партнером талантливой артистки выступил лауреат международных конкурсов Серик Накыспеков.

«Ташкентская публика замечательно нас принимала и после спектакля около 20 минут не отпускала со сцены. В зале был аншлаг, мест не было совсем, даже в проходах и на лестницах сидели зрители. Выступление всем очень понравилось, была хорошая отдача, и всю нашу работу, всю энергию, которую мы пытались передать, они оценили по достоинству.

В Ташкенте у меня состоялся дебют в партии Главного воина в «Половецких плясках» А. Бородина. Этот герой очень близок мне по духу, он – представитель тюркского народа, и в этой сцене представляет собой образ отважного воина, темпераментного, мужественного и сильного. В моем репертуаре уже есть подобные персонажи, они подходят моей натуре, как внешне, так и внутренне, поэтому мне не составило труда войти в образ.

В хореографии этого номера очень много прыжков, технически сложных элементов, что тоже подходит под мой технический «арсенал» артиста балета. Подготовка к выступлению также не составила особых сложностей в плане техники, образа и колорита, я выучил партию буквально за три репетиции в нашем театре и две – в ташкентском, где вместе с артистами Узбекистана мы разметили траекторию движений на сцене.

В Ташкенте замечательные артисты, руководство, организация - все было на высшем уровне, все нам помогали, подсказывали, создавали все условия, чтобы нам было комфортно выступить. Уверен, что артисты «Астана Опера» и дальше будут сотрудничать с ташкентским театром на благо развития культуры двух стран», - поделился Серик Накыспеков.

Не менее теплый прием был оказан их коллегам в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета им. А. Малдыбаева. Меццо-сопрано Татьяна Вицинская и тенор Саян Исин 24 апреля вышли на сцену в главных партиях Амнерис и Радамеса в знаменитой опере «Аида» Дж. Верди. А 27 апреля казахстанские вокалисты приняли участие в Гала-концерте звезд мировой оперной сцены, посвященному 80-летию театра оперы и балета им. А. Малдыбаева и дню рождения выдающегося оперного певца народного артиста СССР Булата Минжылкиева.

Вместе со столичными артистами выступили известный баритон из Монголии, приглашенный солист многих мировых театров Бадрал Чулуунбаатар, заслуженный артист России Павел Черных, заслуженная артистка Кыргызстана Заира Раимбекова, и лучшие голоса бишкекского театра. Изюминкой вечера также стало исполнение монгольской группой NUANS популярных оперных арий в рок обработках.

Для Татьяны Вицинской в Бишкеке это был третий выход на сцену в образе Амнерис – восемь лет назад ведущая солистка два раза исполняла эту партию на разных площадках Италии. Непростая в вокально-техническом плане партия не только дает возможность исполнителю раскрыть богатое эмоциональное содержание героини, пройти вместе с ней непростой жизненный путь, но и продемонстрировать все краски своего тембра, показать владение всеми регистрами своего голосового диапазона. Благодаря этому каждое меццо-сопрано мечтает воплотить этот образ и имеет возможность гордиться наличием партии Амнерис в своем репертуаре.

«Участие в фестивале оперного искусства было для меня крайне интересным опытом, а также знакомством не только с творческим коллективом театра, но и с прекрасной страной Кыргызстан. Меня очень поразила красота театра и великолепная акустика. Стены зала сделаны из белого мрамора, внутри которого есть пустота, создающая отличную резонаторную полость, как пространство внутри музыкального инструмента. Благодаря этому создается мягкий звуковой эффект, голос летит, не теряя ни одного обертона и просто обволакивая зрителя.

Самым интересным в этой поездке для меня была встреча с итальянским дирижером Маэстро Серджио Ла Стелла из Римского оперного театра, который работает в нём уже 42 года. С первого дня мы сразу же попали на пятичасовую спевку по опере «Аида», время которой пролетело незаметно и очень интересно. Можно сказать, что с первой секунды все исполнители получили мастер-класс, где мы все нашли прекрасный контакт и выстроили все музыкальные и стилистические нюансы.

Каждая последующая оркестровая репетиция также была незабываемым профессиональным опытом. В Гала-концерте знаменитую «Хабанеру» из оперы «Кармен» Ж. Бизе я исполнила с выходом из зрительного зала, что было своеобразным подарком для кыргызской публики, возможностью отблагодарить за теплый прием и гостеприимство. Контакт со зрителем – это самое ценное в нашей профессии. Когда ты видишь восторженные глаза зрителя, полные счастья, то понимаешь, во имя чего выбрал профессию артиста. Это дает энергию к дальнейшему творчеству, и твой труд оперного певца обретает смысл», - подвела итог Татьяна Вицинская.

Символично, что первой партией, исполненной в «Астана Опера» учащимся Международной оперной академии ASTANA OPERA Саяном Исиным также стала партия Радамеса в опере «Аида» Дж. Верди в постановке выдающегося режиссера современности Франко Дзеффирелли.

«Постановка шедевра Джузеппе Верди здесь немного отличается, режиссер кыргызского театра иначе расставил акценты. Однако в силу того, что сюжетная линия героя остается неизменной, следовательно, и мое прочтение образа Радамеса в целом схожее. Кроме того, дирижер Серджио Ла Стелла попросил меня расставить некоторые фразы несколько иначе, с другим отношением.

Помимо выступления в спектакле, мы с Татьяной Вицинской получили приглашение принять участие в торжественном Гала-концерте, где представили дуэт Самсона и Далилы из оперы «Самсон и Далила» К. Сен-Санса, также я исполнил плач Федерико из оперы «Арлезианка» Ф. Чилеа и арию Калафа из оперы «Турандот» Дж. Пуччини.

Выбор репертуара обусловлен тем, что все это яркие произведения, сложные как по своей вокальной технике, так и с точки зрения музыкальной драматургии, которые являются визитной карточкой всех известных теноров. В целом, оба выступления прошли на высоком уровне, и основной показательный момент – то, как реагировал зал, бурные овации, которыми нас одарили», - отметил Саян Исин.



