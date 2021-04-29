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    22:21, 28 Апрель 2021 | GMT +6

    Казахстанские артисты продолжили популярный челлендж под хит Иманбека

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Артисты алматинского филиала Казахконцерта продолжили популярный челлендж под мировой хит Иманбека «Roses» (Imanbek Remix), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Популярный танцевальный челлендж 2020 года #JerusalemaDanceChallenge обрел новый формат.

    В зажигательном флешмобе под названием #ImanbekDanceChallenge приняли участие Алтынбек Коразбаев, Айжан Нурмагамбетова, Жанна Орынбасарова, Сая Махамбет, Бибигуль Килымхан, Марал Анарбек, Перизат Омарбекова, группы «Азия», «Меломен» и другие известные артисты эстрады. Новый формат челленджа также нацелен на поддержку населения и поднятия общего духа во время пандемии коронавируса.

    Как отметили организаторы, #ImanbekDanceChallenge вдохновляет на позитивный настрой и призывает всех к единству. Артисты Казахконцерта приглашают все концертные организации присоединиться к новому челленджу, танцуя под мировые хиты казахстанских талантов.



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