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    07:21, 08 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстанские арбузы и дыни активно экспортируются в Европу

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Арбузы и дыни — одни из ценнейших продуктов, которые нам дарит летний сезон. В Комитете государственных доходов Минфина РК поделились интересными фактами о бахчевой культуре - арбузах и дынях, передает МИА «Казинформ».

    Импорт за 7 месяцев текущего года

    Всего за 7 месяцев 2023 года импортировано арбузов и дынь в Казахстан весом 43,5 тысячи тонн на сумму $8 911,1 тысячи:

    из Узбекистана - 34,0 тысячи тонн на сумму $6 444,2 тысячи,

    из Ирана - 3,1 тысячи тонн на сумму $2 389,8 тысячи,

    из Таджикистана - 421,5 тонн на сумму $65,3 тысячи и др.

    Экспортировано 2,9 тысячи тонн на сумму $959,6 тысячи в такие страны, как:

    Монголия - 940,8 тонн на сумму $59,6 тысячи,

    Латвия - 574,2 тонн на сумму $218,3 тысячи,

    Украина - 716,0 тонн на сумму $467,6 тысячи,

    Германия - 252,3 тонн на сумму $125,5 тысячи,

    Польша - 271,3 тонн на сумму $56,1 тысячи,

    Эстония - 115,2 тонн на сумму $16,4 тысячи и др.

    В сравнении с 7 месяцами 2022 года наблюдается рост экспорта на 1,8 тысячи тонн.

    Импорт за 2021-2022 годы

    Всего за 2021-2022 годы в Казахстан импортировано арбузов и дыни 97,5 тысячи тонн на сумму $23 257,53 тысячи.

    Арбузов импортировано в 2021 году – 25,2 тысячи тонн на сумму $5,1 тысячи, в 2022 году – 46,1 тысячи тонн на сумму $8,6 тысячи.

    Среди основных стран - поставщиков минувших двух лет: Узбекистан, Иран, Таджикистан.

    Дыни в 2021 году – 10,1 тысячи тонн на сумму $3,6 тысячи, в 2022 году – 16,2 тысячи тонн на сумму $5,8 тысячи.

    Дыня ввезена из Узбекистана, Ирана, Туркменистана, Таджикистана.

    Также арбузы и дыни импортированы из таких стран, как Бразилия, Коста-Рика, Туркменистан, Китай, Афганистан, Пакистан, Таиланд, Испания, Нидерланды.

    Экспорт за 2021-2022 годы

    В Комитете госдоходов отмечают, что наши казахстанские арбузы и дыни уже давно пользуются популярностью не только на рынках стран СНГ, но и активно экспортируются в Европу.

    За 2021-2022 годы всего экспортировано из Казахстана арбузов и дыни весом 7,2 тысячи тонн на сумму $2,2 млн.

    Основную часть экспорта занимают дыни. За два года в Латвию экспортировано 2,6 тысячи тонн на сумму $883,2 тысячи, в Украину – 2,2 тысячи тонн на сумму $739,3 тысячи, в Германию - 741,2 тонн на сумму $384,85 тысячи, в Польшу - 114,6 тонн на сумму $38,6 тысячи, и такие страны, как Азербайджан, Молдова, Узбекистан, Монголия, Эстония.

    За основу материала использована таможенная статистика Республики Казахстан с третьими странами (не входящие в состав ЕАЭС), сумма - на основе задекларированной таможенной стоимости, вес – нетто.


    Теги:
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