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    Казахстанские аграрии предпочитают покупать отечественную сельхозтехнику

    5 Апреля 2022, 17:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане растет доля приобретения аграриями отечественной сельхозтехники. Об этом сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Если в 2017 году уровень обновления парка сельхозтехники составлял 1,9%, то в 2021 году составил уже 4,3% при минимальном технологическом уровне обновления 6%-8%. Если в 2017 году было приобретено 8,5 тысяч единиц сельхозтехники на сумму в 103 млрд тенге, то в 2021 году 17 тысяч единиц на сумму 260 млрд тенге, то есть увеличение в два раза. В том числе по информации основной лизинговой компании «КазАгроФинанс» в 2017 году было приобретено 2 376 единиц сельхозтехники на сумму 36 млрд тенге, а в 2021 году 7 248 единиц на сумму в 140 млрд тенге – увеличение в три раза», – сказал Айдарбек Сапаров на круглом столе в Сенате.

    При этом, по его словам, растет доля приобретения продукции отечественного машиностроения.

    «По данным «КазАгроФинанс», в 2021 году доля приобретения сельхозтехники отечественного производства возросла по комбайнам до 79%, по тракторам до 62% от общего объема приобретения техники. По некоторым моделям тракторов спрос даже выше производства. Большим спросом у фермеров сегодня пользуются трактора отечественной сборки – «Кировец», «Версатайл», «Беларусь», - добавил вице-министр.

    Фото: investreestr.kurganobl.ru

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Сенат Минсельхоз Экономика Сельское хозяйство
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