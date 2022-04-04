Казахстанские аграрии могут застраховать посевы и пастбища – МСХ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство сельского хозяйства сообщает, что началась реализация программы страхования зерновых и масличных культур, а также пастбищ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Оператором страхования в агропромышленном комплексе является Аграрная кредитная корпорация. Заключить договоры страхования можно в информационной системе Agroinsurance на сайте www.qoldau.kz

Застраховать можно посевы пшеницы, ячменя, овса, кукурузы, подсолнечника, рапса и льна. Страхование доступно для аграриев Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областей.

Заключить договоры страхования от дефицита влаги в почве по зерновым культурам можно до 16 апреля, по масличным – до 30 апреля 2022 года.

Страховой период по страхованию от засухи разделен на три фазы. Если посевы будут застрахованы на период с 15 мая по 14 августа (трехфазный продукт), то стоимость страхового полиса составит 4,8 % от страховой суммы. Если же период страхования продлится с 15 июня по 14 августа (двухфазный продукт), тариф будет равен 3,2 % от страховой суммы.

По продуктам предусмотрена государственная поддержка в виде субсидирования страховых премий – страховой полис удешевляется для сельхозтоваропроизводителей на 50 %.

Наступление засухи определяется на основе индексов, которые страховая компания рассчитывает на основании исторических данных по влаге в почве. При расчете на будущий сезон учитываются погодные данные по каждому району, в том числе за предыдущий год. Таким образом, значения индексов меняются ежегодно. Поэтому потенциальным страхователям нужно обратить внимание на новые значения индексов при заключении договоров страхования.

По итогам двух лет страхования посевов от засухи сельхозтоваропроизводителям выплачено 1 млрд 327,3 млн тенге, при этом сумма внесенной аграриями страховой премии составила 241,5 млн тенге, еще 241,5 млн тенге внесены в качестве государственных субсидий.

Министерство обращает внимание аграриев, что утвержден новый продукт - страхование пастбищ - основанный на индексе дефицита биомассы пастбищ. Застраховать можно пастбища с однолетними и многолетними травами. Страховой период - с 1 мая по 30 августа, тариф – 3,2 %. Застраховать пастбища необходимо до 16 апреля 2022 года.

Мониторинг полей осуществляется источниками дистанционного зондирования земли, которые фиксируют относительное количество воды в растениях и обеспечивают показания индекса дефицита биомассы.

По продукту также будет осуществляться субсидирование страховых премий в размере 50 %.

Все процедуры, начиная от заключения договора и заканчивая страховыми выплатами, производятся на электронной платформе. Автоматизация процессов позволяет исключить влияние человеческого фактора и обеспечивает их прозрачность.

В системе работают страховые компании, имеющие лицензию Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансовых рынков. Также для работы привлечены три международные перестраховочные компании с рейтингом «А» на мировом рынке, которые перестраховывают риски, взятые на себя отечественными компаниями. Это позволит обеспечить гарантированные выплаты компаниям, застраховавшим свои активы.