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    Казахстанские абитуриенты смогут подать документы в любой вуз в онлайн

    10 Июля 2023, 13:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Абитуриенты смогут направить документы в любой вуз в онлайн-формате. Для этого не нужно специально ехать в другой регион. Об этом сообщил вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Здесь важно отметить, что документы можно подавать в любой ВУЗ. Например, актауский выпускник, планирующий поступить в Алматы, может подать документы онлайн через еGov или офлайн через местные вузы, не приезжая в Алматы для подачи заявления на грант», - пояснил Куаныш Ергалиев.

    Вместе с тем, вице-министр предупредил, что прием документов на конкурс грантов продлится в течение 7 дней.

    «В этом году кампания по приему заявок для участия в конкурсе грантов будет осуществляться с 13 по 20 июля. Для удобства абитуриентов, проживающих в отдаленных регионах, будет проведен онлайн-прием заявлений через портал электронного правительства еGov. Кроме того, для тех, кто хочет подать документы в традиционном формате – офлайн, работают приемные комиссии вузов», - добавил Куаныш Ергалиев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Образование Вузы Цифровой Казахстан
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