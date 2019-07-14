Казахстанская выставка с «Золотым человеком» открылась в музее Македонии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под сводами Национального археологического музея Республики Северная Македония в Скопье открылась выставка «Великая Степь: история и культура» по проекту «Шествие Золотого человека по музеям мира», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального музея РК.

На выставке будет представлен символ Казахстана – «Золотой человек». Целью выставки является ознакомление зарубежного зрителя с богатым историко-культурным наследием Казахстана.

В Национальном археологическом музее Северной Македонии можно увидеть реконструкцию Золотого человека в расшитой золотыми бляшками одежде, в головном уборе особой конической формы, который украшают золотые пластины в виде золотых стрел, снежных барсов, архаров, лошадей и птиц, и коллекцию археологических находок эпохи раннего железного века (V – IV вв. до н.э.), сопровождавших захоронение этого знатного сакского молодого воина (по мнению археологов его возраст 17-18 лет).

Также на выставке будут представлены уникальные археологические находки из сакских курганов Таксай (Западно-Казахстанская область), Талды-2 (Карагандинская область) и Берель (Восточно-Казахстанская область).

Всего на выставке представлено 292 предметов из фондов Национального музея РК. Представляемые на выставке шедевры древнего и средневекового искусства Казахстана эта лишь малая часть творений безымянных мастеров прошлого, отражающих самобытность наследия степной культуры Евразии.

На торжественном открытии выставки выступили министр культуры Республики Северная Македония Хысни Исмаили (Hysni Ismaili), заместитель директора Национального музея Республики Казахстан Нуразхан Алмаз, директор Национального археологического музея Республики Северная Македония Горан Санев, которые выразили слова благодарности казахстанцам за уникальную выставку, за возможность открыть для себя богатое историко-культурное наследие Казахстана, посредством соприкосновения с его древним и средневековым самобытным искусством. Выступающие отметили многообразие и богатство истории двух народов, которые имеют общие точки соприкосновения. Обе стороны выразили уверенность в дальнейшем совершенствовании и развитии взаимосвязей между Северной Македонией и Казахстаном.





Стоит отметить, что в конце 1960-х - начале 1970-х годов в окрестностях Алматы произошла археологическая сенсация: в курганe Иссык, который исследовал выдающийся археолог Кемаль Акишев, были обнаружены останки сакского царя, – «Золотого человека», – ставшего впоследствии символом Казахстана. Бесценную находку окрестили «казахским Тутанхамоном» и признали открытием века. Золотые украшения из короны древнего правителя степей – крылатые кони-тулпары, – стали частью национального герба Республики Казахстан, а скульптура Золотого человека установлена на площади Независимости в Алматы.

Спустя почти полвека Национальный музей Республики Казахстан объявляет международное турне – «Шествие Золотого человека по музеям мира». В рамках масштабного проекта выставка с большим успехом прошла в музеях Беларуси, России, Азербайджана, Китая, Польши, Южной Кореи и Узбекистана.