Казахстанская военная делегация посетила международную выставку в Катаре

ДОХА. КАЗИНФОРМ - Делегация Министерства обороны Казахстана под руководством первого заместителя министра – начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Марата Хусаинова посетила международную выставку морской обороны «DIMDEX-2022» в г. Дохе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В рамках выставки генерал-лейтенант Марат Хусаинов встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Государства Катар Аль-Набитом, а также президентом и генеральным директором национального оборонно-промышленного холдинга Катара «Bаrzan Holdings» аль-Найми.

Стороны обсудили возможные направления военного сотрудничества в сфере военного образования, боевой подготовки, а также взаимодействие в области армейского спорта.