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    Казахстанская военная делегация посетила международную выставку в Катаре

    25 Марта 2022, 21:46

    ДОХА. КАЗИНФОРМ - Делегация Министерства обороны Казахстана под руководством первого заместителя министра – начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Марата Хусаинова посетила международную выставку морской обороны «DIMDEX-2022» в г. Дохе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    В рамках выставки генерал-лейтенант Марат Хусаинов встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Государства Катар Аль-Набитом, а также президентом и генеральным директором национального оборонно-промышленного холдинга Катара «Bаrzan Holdings» аль-Найми.

    Стороны обсудили возможные направления военного сотрудничества в сфере военного образования, боевой подготовки, а также взаимодействие в области армейского спорта.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Армия
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