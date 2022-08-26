Казахстанская велогонщица Рината Султанова выиграла медаль Кубка Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Велогонщица из Казахстана Рината Султанова стала обладательницей медали на Кубке Азии, который в эти дни проходит в Тайланде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации велоспорта Казахстана.

«Рината Султанова заняла третье место в групповой гонке выбывания на Кубке Азии», — сообщили в Федерации.

На недавно прошедших V Играх исламской солидарности, которые прошли в турецком Конье, казахстанская спортсменка завоевала сразу четыре медали: три золотые в разделах «омниум», «скретч» и индивидуальной гонке преследования, а также бронзовую награду в шоссейной гонке.





Фото: instagram.com/kcfkz/











