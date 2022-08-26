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    Казахстанская велогонщица Рината Султанова выиграла медаль Кубка Азии

    26 Августа 2022 18:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Велогонщица из Казахстана Рината Султанова стала обладательницей медали на Кубке Азии, который в эти дни проходит в Тайланде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации велоспорта Казахстана.

    «Рината Султанова заняла третье место в групповой гонке выбывания на Кубке Азии», — сообщили в Федерации.

    На недавно прошедших V Играх исламской солидарности, которые прошли в турецком Конье, казахстанская спортсменка завоевала сразу четыре медали: три золотые в разделах «омниум», «скретч» и индивидуальной гонке преследования, а также бронзовую награду в шоссейной гонке.


    Фото: instagram.com/kcfkz/
    Спорт Велоспорт
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