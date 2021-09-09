Казахстанская вакцина признана эффективной против дельта-штамма коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов прокомментировал вопрос разработки новой модифицированной казахстанской вакцины против дельта-штамма коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается дельта-штамма, то соответствующие образцы дельта-штамма были переданы для изучения Институту-разработчику», - сказал Марат Шоранов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

Вице-министр отметил, что была подтверждена эффективность уже имеющейся отечественной вакцины и против дельта штамма.

«Что касается разработки новой, то здесь вопросы процедурного характера. Здесь работу мы с институтом проводим боле тесную», - заверил Марат Шоранов.

Напомним, генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья сообщила о том, что в Казахстане скоро начнется производство вакцины против дельта-штамма коронавируса.

Ранее сообщалось, после получения какой вакцины от КВИ заболело коронавирусом большее количество казахстанцев. «Если мы будем идти по видам вакцин, то после получения первого компонента вакцин, у нас зарегистрирована заболеваемость среди 7 070 лиц, что составляет 0,1% от общего количества», - сказала заместитель председателя комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Зауре Ахметова.

Согласно озвученным данным , после вакцинации первым компонентом «Спутник V» заболело коронавирусом - 6108 человек, этой вакциной было всего привито - 5 669 885 человек, то есть заболело 0,1% от общего количества привитых этой вакциной. QazCovid-in было привито 172 707 человек, заболело среди них – 172, то же 0,1%. Hayat-Vax привито было 529 346 человек, из них заболело 553 человека, это тоже 0,1%. По CoronaVac зарегистрировано 218 случаев заболевания, общее количество привитых этой вакциной – 249 373, это тоже 0,1%.



