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    18:14, 08 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Казахстанская вакцина признана эффективной против дельта-штамма коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов прокомментировал вопрос разработки новой модифицированной казахстанской вакцины против дельта-штамма коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается дельта-штамма, то соответствующие образцы дельта-штамма были переданы для изучения Институту-разработчику», - сказал Марат Шоранов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

    Вице-министр отметил, что была подтверждена эффективность уже имеющейся отечественной вакцины и против дельта штамма.

    «Что касается разработки новой, то здесь вопросы процедурного характера. Здесь работу мы с институтом проводим боле тесную», - заверил Марат Шоранов.

    Напомним, генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья сообщила о том, что в Казахстане скоро начнется производство вакцины против дельта-штамма коронавируса.

    Ранее сообщалось, после получения какой вакцины от КВИ заболело коронавирусом большее количество казахстанцев. «Если мы будем идти по видам вакцин, то после получения первого компонента вакцин, у нас зарегистрирована заболеваемость среди 7 070 лиц, что составляет 0,1% от общего количества», - сказала заместитель председателя комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Зауре Ахметова.

    Согласно озвученным данным , после вакцинации первым компонентом «Спутник V» заболело коронавирусом - 6108 человек, этой вакциной было всего привито - 5 669 885 человек, то есть заболело 0,1% от общего количества привитых этой вакциной. QazCovid-in было привито 172 707 человек, заболело среди них – 172, то же 0,1%. Hayat-Vax привито было 529 346 человек, из них заболело 553 человека, это тоже 0,1%. По CoronaVac зарегистрировано 218 случаев заболевания, общее количество привитых этой вакциной – 249 373, это тоже 0,1%.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная Минздрав РК
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