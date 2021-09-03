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    Казахстанская тхэквондистка стартовала с поражения на Паралимпиаде-2020

    3 Сентября 2021, 10:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Токио на Паралимпийских играх стартовали соревнования по паратхэквондо, где участие также принимают казахстанские спортсмены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В весовой категории до 58 килограммов свой стартовый поединок провела Камиля Досмалова. Ей противостояла представительница Сербии Мария Мичев. Итогом стала победа Мичев со счетом 38:9. Тем не менее, Досмалова получит шанс побороться в утешительном раунде.

    Также сегодня на татами выйдет другой отечественный тхэквондист Нурлан Домбаев. В четвертьфинале весовой категории до 75 кг он сразится с аргентинцем Хуаном Саморано.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Олимпиада
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