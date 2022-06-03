Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева впервые в карьере вышла в финал ITF W60

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На теннисном турнире в итальянском городе Брешиа казахстанка приятно удивила своих болельщиков. В дуэте с представительницей Латвии Дианой Марцинкевич в полуфинале они за час с небольшим разгромили Андреа Пришакарию (Румыния)/Камиллу Розателло (Италия) со счетом 6:2, 6:1, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Завтра в решающем матче Жибек и Диана сыграют с победительницами матча между Бранкаччио/Пигато – Санер/Тержийска.

Для нашей теннисистки это первый финал в карьере на турнире такой категории.