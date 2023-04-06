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    Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева проиграла на турнире в США

    6 Апреля 2023, 02:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева провела матч второго круга турнира одиночного разряда в Чарльстоне (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанка (47-я ракетка мира и второй номер страны) сыграла на корте с российской теннисисткой Екатериной Александровой (17-я ракетка мира) и потерпела поражение в двух сетах с общим счетом 1:6, 3:6. Игра длилась на протяжении одного часа и десяти минут.

    Во время встречи Путинцева не исполнила ни одной подачи навылет и не совершила ни одной двойной ошибки. Кроме того, Юлия выиграла четыре очка и один гейм подряд.

    В прошлой игре казахстанка обыграла бывшую третью ракетку мира украинку Элину Свитолину.

    Фото: sports.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Теннис
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