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    Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева одержала победу на турнире в Санкт-Петербурге

    5 Декабря 2022, 06:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Юлия Путинцева и Евгений Донской стали победителями турнира «Трофеи Северной Пальмиры» — командных соревнований, которые сегодня завершились в Санкт-Петербурге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Об этом сообщил Sports.ru. В финале теннисисты обыграли дуэт, в который входили Мартон Фучович и Анастасия Потапова.

    Финал состоял из трех матчей:

    Путинцева – Потапова – 6:3, 6:1;

    Фучович – Донской – 6:4, 6:4;

    Путинцева/ Донской – Потапова/ Фучович – 3:6, 6:3, 10:6.

    Капитаном команды-чемпионки была Светлана Кузнецова.
    Спорт Россия Теннис
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