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    Казахстанская теннисистка вышла в финал квалификации юниорского Ролан Гаррос

    27 Мая 2022, 09:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанка Аружан Сагандыкова в первом раунде за два часа победила Офэлью Буллай из Франции 6:4, 5:7, 10:6, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    За выход в основную сетку Открытого чемпионата Франции представительница нашей столицы сыграет с японкой Хаю Киноситой.

    У юношей уроженец Караганды Максим Батютенко на старте квалификации уступил местному игроку Томасу Фурелю - 6:4, 4:6, 7:10.

    Ранее сообщалось, что лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина сыграла матч второго круга на Открытом чемпионате Франции и вышла в третий круг. А казахстанка Анна Данилина успешно стартовала в парном разряде «Ролан Гаррос».

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Франция Теннис
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