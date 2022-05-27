Казахстанская теннисистка вышла в финал квалификации юниорского Ролан Гаррос

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанка Аружан Сагандыкова в первом раунде за два часа победила Офэлью Буллай из Франции 6:4, 5:7, 10:6, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

За выход в основную сетку Открытого чемпионата Франции представительница нашей столицы сыграет с японкой Хаю Киноситой.

У юношей уроженец Караганды Максим Батютенко на старте квалификации уступил местному игроку Томасу Фурелю - 6:4, 4:6, 7:10.

Ранее сообщалось, что лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина сыграла матч второго круга на Открытом чемпионате Франции и вышла в третий круг. А казахстанка Анна Данилина успешно стартовала в парном разряде «Ролан Гаррос».