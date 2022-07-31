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    • Казахстанская теннисистка выиграла третий титул WTA в карьере

    31 Июля 2022 23:50

    ВАРШАВА. КАЗИНФОРМ - Казахстанка стала победительницей турнира в Польше серии WTA250 BNP Paribas Poland Open в парном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    В финале Анна Данилина в дуэте с немкой Анной-Леной Фридзам была сильнее местных теннисисток в лице Катажины Кава/Алисия Росольска.

    Финальный поединок продлился почти два часа и решился на супер тай-брейке, где удача была на стороне Данилиной и Фридзам – 6:4, 5:7, 10:5

    Для Данилиной это третий крупный успех в WTA-туре. В начале 2022 года Анна в паре с Беатрис-Хаддад Маей победила турнир в Сиднее (WTA 500), а в прошлом году в Гданьске (Польша) первая ракетка Казахстана в парном разряде завоевала дебютный трофей серии WTA 250.


    #Спорт #Теннис
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