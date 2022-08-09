Казахстанская теннисистка стартовала с победы на турнире в Торонто

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева провела свой стартовый матч на турнире категории WTA 1000 в Торонто (Канада), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Соперницей Путинцевой по первому кругу стала местная спортсменка Кэтрин Себов. Встреча завершилась победой казахстанки со счетом 3:6, 6:2, 7:5. По ходу матча Юлия допустила пять двойных ошибок против девяти у соперницы и сделала пять брейков. Также Юлия Путинцева уступила три гейма на своей подаче.

В следующем раунде 46 ракетка мира Юлия Путинцева встретится с третьим номером мирового рейтинга, испанкой Паулой Бадосой.





Фото: ktf.kz



