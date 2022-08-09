Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 477.98 eur/kzt 488.93

    rub/kzt 7.93 cny/kzt 70.82
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Казахстанская теннисистка стартовала с победы на турнире в Торонто

    9 Августа 2022 10:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева провела свой стартовый матч на турнире категории WTA 1000 в Торонто (Канада), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Соперницей Путинцевой по первому кругу стала местная спортсменка Кэтрин Себов. Встреча завершилась победой казахстанки со счетом 3:6, 6:2, 7:5. По ходу матча Юлия допустила пять двойных ошибок против девяти у соперницы и сделала пять брейков. Также Юлия Путинцева уступила три гейма на своей подаче.

    В следующем раунде 46 ракетка мира Юлия Путинцева встретится с третьим номером мирового рейтинга, испанкой Паулой Бадосой.


    Фото: ktf.kz
    #Спорт #Теннис #Путинцева Юлия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Елена Рыбакина одержала первую победу после триумфа на Уимблдоне
    Елена Рыбакина узнала свою первую соперницу на турнире в Торонто
    Юная казахстанка сотворила сенсацию на международном турнире по теннису
    Первые ракетки Казахстана узнали свои места в рейтингах WTA и ATP
    Популярное
    1 Юная казахстанка сотворила сенсацию на международном турнире по теннису
    2 Пьяный водитель задержан в Нур-Султане: за погоней следил весь город
    3 Вертолет подключили к поискам пропавшей пятилетней девочки в Костанайской области
    4 Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана
    5 Тела женщины и двоих детей нашли в квартире в Алматы: заведено дело об убийстве