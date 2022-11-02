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    Казахстанская теннисистка с громкой победы стартовала на Итоговом турнире WTA

    2 Ноября 2022, 09:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лидер женской сборной Казахстана, 12 ракетка мира в парном разряде Анна Данилина одержала дебютную победу на своем первом в карьере итоговом турнире WTA, который проходит в американском Форт-Уэрте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса РК.

    В матче группового этапа Анна Данилина с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей нанесли поражение Габриэле Дабровски (Канада)/Джулиане Олмос (Мексика) со счетом 7:5, 6:0.

    Анна Данилина и Беатрис Хаддад Майя выступают в «Группе Пэм Шрайвер», где играют:

    Габриэла Дабровски (Канада) / Джулиана Ольмос (Мексика);

    Элизе Мертенс (Бельгия) / Вероника Кудерметова (Россия);

    Людмила Киченок (Украина) / Елена Остапенко (Латвия).

    Ранее сообщалось, что Анна Данилина является лидером парного рейтинга среди казахстанок. В обновленном рейтинге WTA она сохранила 12 место.

    Фото: ktf.kz
    Спорт Теннис
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