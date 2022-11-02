Казахстанская теннисистка с громкой победы стартовала на Итоговом турнире WTA

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лидер женской сборной Казахстана, 12 ракетка мира в парном разряде Анна Данилина одержала дебютную победу на своем первом в карьере итоговом турнире WTA, который проходит в американском Форт-Уэрте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса РК.

В матче группового этапа Анна Данилина с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей нанесли поражение Габриэле Дабровски (Канада)/Джулиане Олмос (Мексика) со счетом 7:5, 6:0.

Анна Данилина и Беатрис Хаддад Майя выступают в «Группе Пэм Шрайвер», где играют:

Габриэла Дабровски (Канада) / Джулиана Ольмос (Мексика);

Элизе Мертенс (Бельгия) / Вероника Кудерметова (Россия);

Людмила Киченок (Украина) / Елена Остапенко (Латвия).

Ранее сообщалось, что Анна Данилина является лидером парного рейтинга среди казахстанок. В обновленном рейтинге WTA она сохранила 12 место.

Фото: ktf.kz





