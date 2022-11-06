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    Казахстанская теннисистка проиграла заключительный матч итогового турнира WTA

    6 Ноября 2022, 08:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Анна Данилина в дуэте с бразильянкой Беатрис Аддад Майей провели матч третьего тура группового этапа Итогового турнира WTA в парном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Данилина и Аддад Майя встретились с дуэтом Елена Киченок (Украина) / Елена Остапенко (Латвия) и проиграл им в трех сетах — 7:6, 4:6, 8:10. Таким образом, Анна Данилина и Беатрис Аддад Майя завершили выступление на Итоговом турнире WTA, заняв в группе В последнее, четвертое место.

    Напомним, Анна Данилина стала второй казахстанкой в истории, которой удалось выступить на Итоговом турнире WTA — первой была Ярослава Шведова.


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