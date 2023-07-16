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    Казахстанская теннисистка Куламбаева выиграла турнир в Риме

    16 Июля 2023, 02:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева стала победительницей турнира в Риме (Италия) в парном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В дуэте с белоруской Юлией Готовко Куламбаева победила в финале колумбийскую пару Юлиана Лисарасо / Мария Паулина Перес Гарсия — 6:4, 6:4.

    Призовой фонд этого «челленджера» составлял 60 000 долларов.

    Ранее по ходу турнира Жибек Куламбаева и Юлия Готовко также обыграли следующие пары: Анна Роджерс (США) / София Севинг (США) — 6:3, 6:1, Дебора Кьеза (Италия) / Джорджия Педоне (Италия) — 6:3, 6:1, Дия Евтимова (Болгария) / Марин Парто (Франция) — 6:4, 6:2.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Теннис
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