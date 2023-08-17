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    Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира в Цинциннати

    17 Августа 2023, 08:27

    ЦИНЦИННАТИ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (4-е место в рейтинге WTA) провела свой первый матч на турнире в Цинциннати (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Рыбакина стартовала со второго круга и на этой стадии турнира встретилась с латвийкой Еленой Остапенко (20-е место в рейтинге WTA). Матч закончился победой теннисистки из Казахстана — 6:7, 6:2, 6:4. Таким образом, Елена Рыбакина вышла в третий круг соревнований.

    Добавим, что Елена Остапенко является чемпионкой «Ролан Гаррос» 2017 года. Что касается ее противостояния с Рыбакиной, то в их предыдущем матчем Остапенко оскорбила казахстанку прямо на корте.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Спорт США Теннис Рыбакина Елена
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