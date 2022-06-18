18 Июня 2022 03:15

Казахстанская теннисистка Данилина выиграла 26-ой титул в карьере

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Анна Данилина с россиянкой Анастасией Тихоновой выиграла хардовый турнир в Мадриде с призовым фондом $60 тыс., передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Данилина и Страхова были посеяны на этом турнире под первым номером и уверенно дошли до финала, в котором в субботу им противостояли Лу Цзя Цинь (Китай)/Ю Сяоди (Япония).

В первой партии казахстанско-российскому дуэту понадобился один успешно реализованный брейк для победы - 6:4.

Во втором сете Анна и Анастасия взвинтили темп и сходу взяли три подачи оппоненток, доведя матч до победы - 6:2.

Титул в столице Испании стал для Данилиной 26-м в парном разряде в карьере, из которых 25 она выиграла под эгидой Международной теннисной федерации (ITF).

Ранее в этом месяце казахстанка Анна Данилина с украинской теннисисткой Валерией Страховой выиграла турнир во Франции.

В начале 2022 года казахстанка победила с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей в Сиднее на турнире серии WTA250. Таким образом, Анна завоевала свой третий трофей в текущем году.