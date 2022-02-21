Казахстанская теннисистка Данилина продолжает бить рекорды в мировом рейтинге
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию рейтинга одиночного и парного разрядов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
ТОП-3 по-прежнему составляют Эшли Барти из Австралии, белоруска Арина Соболенко и чешская спортсменка Барбора Крейчикова.
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина потеряла четыре позиции и заняла 20-е место. Юлия Путинцева поднялась на три отметки, став 39-й. Зарина Дияс улучшила положение на одну строчку — 113-я.
В парном разряде первую и вторую позиции соответственно занимают Катерина Синякова и Барбора Крейчикова (обе — Чехия), на третье место поднялась Элизе Мертенс из Бельгии.
Казахстанская теннисистка Анна Данилина вновь обновила личный рекорд в рейтинге, поднявшись с 23-го на 22-е место. Рыбакина отыграла три строки — 48-я.
- Казахстанец взял «золото» на турнире по настольному теннису во Франции
- Десять побед и пять поражений: казахстанские боксеры стартовали на турнире в Болгарии
- Шесть казахстанок сыграют в квалификации турнира ITF Forte 60 Women’s
- 18-летний казахстанец будет играть в составе участника Лиги Европы
- Два гонщика «Астаны» вошли в ТОП-10 общего зачета по итогам «Вуэльты Андалусии»
- Еще два казахстанских легкоатлета квалифицировались на ЧМ-2022
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана