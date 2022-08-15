Казахстанская теннисистка Анна Данилина выиграла шестой титул в 2022 году

ЛАНДИСВИЛЬ. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Анна Данилина с Софи Чанг из США выиграла хардовый турнир в парном разряде серии ITF W100 в Пенсильвании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Данилина и Чанг были посеяны под первым номером и уверенно дошли до финала, в котором им противостояли Хан-На Ли/Джан-Су Йонг из Южной Кореи. Матч завершился в трёх сетах - 2:6, 7:6 (7:4), 11:9.

Титул в США стал для Данилиной уже 26-м в парном разряде в её карьере под эгидой Международной теннисной федерации (ITF). Также на счету у казахстанки три трофея в WTA-туре: один в 2021 (Poland WTA250) и два в 2022 году (Sydney WTA500, Warsaw WTA250) .





Фото: ktf.kz







