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    • Казахстанская теннисистка Анна Данилина выиграла шестой титул в 2022 году

    15 Августа 2022 09:25

    ЛАНДИСВИЛЬ. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Анна Данилина с Софи Чанг из США выиграла хардовый турнир в парном разряде серии ITF W100 в Пенсильвании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Данилина и Чанг были посеяны под первым номером и уверенно дошли до финала, в котором им противостояли Хан-На Ли/Джан-Су Йонг из Южной Кореи. Матч завершился в трёх сетах - 2:6, 7:6 (7:4), 11:9.

    Титул в США стал для Данилиной уже 26-м в парном разряде в её карьере под эгидой Международной теннисной федерации (ITF). Также на счету у казахстанки три трофея в WTA-туре: один в 2021 (Poland WTA250) и два в 2022 году (Sydney WTA500, Warsaw WTA250) .


    Фото: ktf.kz



    #Спорт #Теннис
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