Казахстанская теннисистка Анна Данилина пробилась в четвертьфинал турнира в Мадриде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Испании стартовал турнир серии ITF W60, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина в дуэте с россиянкой Анастасией Тихоновой одержали победу над испанками Аиноа Атуча-Гомес/Кармен Галлардо Гевара в двух сетах со счетом 6:2, 6:3. Встреча продлилась всего 57 минут.

Другой наш теннисист Тимофей Скатов прошел во второй круг «Челленджер«в Блуа (Франция). В первом раунде уроженец города Петропавловска одолел аргентинца Факундо Диас Акосту – 6:4, 7:6(2). Сегодня, Тимофея ждет встреча с седьмой ракеткой турнира и 184-м номером мирового рейтинга из Сербии Николой Милоевичем.