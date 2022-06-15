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    Казахстанская теннисистка Анна Данилина пробилась в четвертьфинал турнира в Мадриде

    15 Июня 2022, 10:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Испании стартовал турнир серии ITF W60, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина в дуэте с россиянкой Анастасией Тихоновой одержали победу над испанками Аиноа Атуча-Гомес/Кармен Галлардо Гевара в двух сетах со счетом 6:2, 6:3. Встреча продлилась всего 57 минут.

    Другой наш теннисист Тимофей Скатов прошел во второй круг «Челленджер«в Блуа (Франция). В первом раунде уроженец города Петропавловска одолел аргентинца Факундо Диас Акосту – 6:4, 7:6(2). Сегодня, Тимофея ждет встреча с седьмой ракеткой турнира и 184-м номером мирового рейтинга из Сербии Николой Милоевичем.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Испания Теннис
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