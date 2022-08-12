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    • Казахстанская таеквондистка стала бронзовым призером Игр исламской солидарности

    12 Августа 2022 12:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Она стала третьей в весовой категории свыше 73 килограммов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    Казахстанская таеквондистка Жансель Дениз завоевала бронзовую медаль Игр исламской солидарности в Турции.

    Первое место у Суде Узунчавдар (Турция). Второе заняла Сельман Вард из Ливана. Иорданка Рама Або-Алруб разделила с Дениз третью ступень пьедестала.

    До этого в весе до 54 килограммов Жасурбек Клычов также выиграл «бронзу».

    Ранее казахстанская легкоатлетка Кристина Овчинникова выиграла медаль на V Играх исламской солидарности, а казахстанский легкоатлет Михаил Литвин стал обладателем золотой медали игр. Также отметились наградами на играх борцы-вольники, ставшие бронзовыми призерами. Наши гимнасты выиграли сразу четыре медали.


    Фото: olympic.kz



    #Спорт #Боевые искусства
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