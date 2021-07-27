Казахстанская таэквондистка проиграла в четвертьфинале Олимпиады-2020

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Токио продолжаются соревнования по таеквондо. Казахстанская спортсменка Жансель Дениз завершила выступление, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Выступавшая в весе свыше 67 килограммов Жансель Дениз во втором круге встретилась со спортсменкой из Великобритании Бьянкой Уокден.

Встреча закончилась счетом 17:7 в пользу соперницы.

Отметим, Бьянка Уокден - бронзовая призерка Олимпиады-2016 в Рио и трехкратная чемпионка мира. Сейчас она первый номер этого веса.

Ранее было опубликовано расписание выступлений казахстанских атлетов на Олимпиаде-2020 в Токио. Сегодня Казахстан выступит в шести видах спорта.

ФОТО: Сали Сабиров, НОК Казахстана