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    Казахстанская строительная компания построит самый крупный ГХК в России

    7 Июня 2021, 17:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская компания АО «НГСК компания «КазСтройСервис» и ООО «Амурский ГХК» (подконтрольная Сибур холдинг) 4 июня подписали договор генерального подряда на строительство установок по производству полиэтилена, производству полипропилена по суспензионной технологии, линейных альфа-олефинов в Амурской области, РФ, передает МИА «Казинформ».

    5 июня первый борт доставил передовую группу, состоящую из 280 специалистов в Благовещенск.

    Строительство комплекса будет завершено в мае 2024 года.

    Амурский газохимический комплекс (АГХК) — совместное предприятие СИБУРа и Sinopec по производству полиэтилена и полипропилена.

    Производственная мощность - 2,3 млн тонн полиэтилена и 400 тысяч тонн полипропилена в год.

    КазСтройСервис - лидирующая казахстанская компания в области проектирования, материально-технического обеспечения, строительства и управления проектами. У компании мощная материально-техническая база с филиалами в Казахстане, Индии, Таиланде и РФ.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Промышленность Строительство Россия
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