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    Казахстанская спортсменка завоевала олимпийскую лицензию в настольном теннисе

    20 Марта 2021, 17:01

    ДОХА. КАЗИНФОРМ - В Дохе завершился квалификационный отборочный турнир средне-азиатского региона по настольному теннису на Олимпийские игры в Токио. Казахстанка Анастасия Лаврова завоевала лицензию. О МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Согласно правилам отборочного турнира, на соревновании разыгрывалось две лицензии на Олимпиаду. Одна - у мужчин, одна - у женщин.

    В финале турнира казахстанка Анастасия Лаврова одержала победу над соперницей из Узбекистана Мархабо Магдиевой со счётом 4:2, таким образом завоевав лицензию на Олимпиаду в Токио. Ее квота единственная в настольном теннисе. На данный момент, вместе с квалификацией Лавровой, в активе #teamKZ 44 лицензии.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Олимпиада
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