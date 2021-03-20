Казахстанская спортсменка завоевала олимпийскую лицензию в настольном теннисе

ДОХА. КАЗИНФОРМ - В Дохе завершился квалификационный отборочный турнир средне-азиатского региона по настольному теннису на Олимпийские игры в Токио. Казахстанка Анастасия Лаврова завоевала лицензию. О МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Согласно правилам отборочного турнира, на соревновании разыгрывалось две лицензии на Олимпиаду. Одна - у мужчин, одна - у женщин.

В финале турнира казахстанка Анастасия Лаврова одержала победу над соперницей из Узбекистана Мархабо Магдиевой со счётом 4:2, таким образом завоевав лицензию на Олимпиаду в Токио. Ее квота единственная в настольном теннисе. На данный момент, вместе с квалификацией Лавровой, в активе #teamKZ 44 лицензии.