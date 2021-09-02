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    Казахстанская спортсменка заслужила отдельное уважение на Паралимпиаде в Токио

    2 Сентября 2021, 22:04

    НУР--СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Национальный Паралимпийский Комитет РК выразил отдельное уважение казахстанской спортсменке Зульфие Габидуллиной, выступающей на Паралимпиаде-2020 в Токио, передает МИА «Казинформ».

    «Зульфия Габидуллина завершила дистанцию 50 метров вольным стилем на 8-й позиции. Героический выход в финал. Отдельное уважение нашей легендарной чемпионке!» — говорится в посте Национального Паралимпийского комитета РК в Instagram.

    Напомним, что на проходящей Паралимпиаде Казахстан имеет в своем активе пять медалей: одно «золото» в пауэрлифтинге (Давид Дегтярев), три «серебра» - в парадзюдо (Ануар Сариев, Темиржан Даулет и Зарина Байбатина) и «бронза» - в плавании (Нурдаулет Жумагали). Игры продлятся до 5 сентября.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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